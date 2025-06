Tischtennis: Hohenstein-Ernstthaler Oldie feiert bei der Deutschen Meisterschaft einen historischen Erfolg

Ein Spiel gewinnen – so ging Jens Möbius in die Titelkämpfe in Erfurt. Am Ende kehrte er als erfolgreichster Starter des Quintetts vom SV Sachsenring zurück.

Die Tischtennisspieler des SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal können sich nach den Tischtennis-Finals am Wochenende in Erfurt über eine bemerkenswerte Bilanz freuen: Eine Bronzemedaille sowie das vierfache Erreichen des Viertelfinales stehen für den Verein nach der Deutschen Meisterschaft in gleich mehreren Altersklassen zu Buche. Für das... Die Tischtennisspieler des SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal können sich nach den Tischtennis-Finals am Wochenende in Erfurt über eine bemerkenswerte Bilanz freuen: Eine Bronzemedaille sowie das vierfache Erreichen des Viertelfinales stehen für den Verein nach der Deutschen Meisterschaft in gleich mehreren Altersklassen zu Buche. Für das...