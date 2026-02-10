Tischtennis: Zwei Hohensteiner fahren zur Deutschen Meisterschaft

Hohenstein-Ernstthal
Mit Gold und Silber bei den Mitteldeutschen Titelkämpfen haben mit Karl Zimmermann und Onufrii Hoian zwei Aktive des TTC Sachsenring überzeugt. Nun wartet auf das Duo Anfang Juni ein besonderer Höhepunkt.
Bei den Mitteldeutschen Tischtennis-Meisterschaften in Zella-Mehlis hat ein Duo des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal überzeugt. Karl Zimmermann erkämpfte sich ungeschlagen den Titel, sein Vereinskamerad Onufrii Hoian belegte den 2. Platz. Die beiden setzten sich damit gegen die besten Vertreter aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen...
