Erfolgreich verlief die Landeseinzelmeisterschaf für den TTC Sachsenring.
Erfolgreich verlief die Landeseinzelmeisterschaf für den TTC Sachsenring.
Hohenstein-Ernstthal
Tischtennis: Hohenstein-Ernstthaler sichert sich seinen achten Landesmeistertitel im Einzel
Von Axel Franke
Sehr erfolgreich präsentierten sich die Teilnehmer des TTC Sachsenring beim Turnier in Borsdorf. Auch der SV Muldental Wilkau-Haßlau konnte zwei Medaillen bei den Titelkämpfen vermelden.

Die Tischtennisspieler des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal haben der Landeseinzelmeisterschaft der Damen und Erwachsenen einmal mehr mit ihren Stempel aufgedrückt. Beim Turnier in Borsdorf standen zwei Titel und zwei zweite Plätze zu Buche. Vor allem Nick Neumann-Manz hatte Grund zum Jubeln. Im Finale der Erwachsenen bezwang er...
