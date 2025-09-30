Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Leon Schubert (links) und Erik Balazs gewannen am Samstag ihre beiden Doppel zum Saisonauftakt.
Leon Schubert (links) und Erik Balazs gewannen am Samstag ihre beiden Doppel zum Saisonauftakt. Bild: Ralf Wendland
Leon Schubert (links) und Erik Balazs gewannen am Samstag ihre beiden Doppel zum Saisonauftakt.
Leon Schubert (links) und Erik Balazs gewannen am Samstag ihre beiden Doppel zum Saisonauftakt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Tischtennis: Sachsenligateam des SV Muldental Wilkau-Haßlau startet mit ambitioniertem Ziel in die Saison
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gleich doppelt ernst wurde es am Samstag für die Mannschaft aus Westsachsen. Gegen zwei Mitfavoriten der Liga ließen die Hausherren dabei nichts anbrennen.

Max Tautenhahn redet nicht lange um den heißen Brei herum. Nachdem die Tischtennisspieler des SV Muldental Wilkau-Haßlau bereits in der vergangenen Saison als Aufsteiger eine sehr gute Rolle in der Sachsenliga spielten, setzte sich das Team im Sommer ein klares Ziel. „Wir wollen um die Meisterschaft und den Aufstieg mitspielen. Wir hätten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
3 min.
Tischtennis: Zwei Brüder aus dem Erzgebirge schmettern sich in die Top Fünf Sachsens
Der Tannenberger Leon Schubert hat bei der Top 16 der Männer mit dem 5. Platz überzeugt.
Ein Tannenberger Duo hat beim Landesranglistenturnier in Wilsdruff sein Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der jüngere der beiden Brüder schnupperte sogar am Podest.
Thomas Lesch
25.09.2025
1 min.
Tischtennis: Wilkau-Haßlau geht mit ehrgeizigem Ziel in die neue Saison
Die Tischtennisspieler des SV Muldental Wilkau-Haßlau wollen um die Meisterschaft in der Sachsenliga mitspielen.
Als Aufsteiger spielte das Team des SV Muldental in der vergangenen Saison in der Sachsenliga eine gute Rolle. Jetzt soll der nächste Schritt folgen.
Anika Zimny
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel