Tischtennis: TC Sachsenring II wacht beim Tabellenführer der 3. Bundesliga zu spät auf

Die Hohenstein-Ernstthaler haben am Wochenende zwei Punkte bei Aufsteiger Limbach gewonnen. In Grünwettersbach rannte das Team vergeblich einem frühen Rückstand hinterher.

Mit zwei Punkten ist der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II vom langen Auswärtsspiel-Wochende der 3. Tischtennis-Bundesliga zurückgekehrt. Beim Aufsteiger TV 06 Limbach (Saarland) gelang ein überzeugender 6:3-Sieg. Nach einem 1:1 aus beiden Doppeln brachten Karl Zimmermann und Nazarii Solodkyi die Gäste mit 3:1 in Front. Onufrii Hoian... Mit zwei Punkten ist der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II vom langen Auswärtsspiel-Wochende der 3. Tischtennis-Bundesliga zurückgekehrt. Beim Aufsteiger TV 06 Limbach (Saarland) gelang ein überzeugender 6:3-Sieg. Nach einem 1:1 aus beiden Doppeln brachten Karl Zimmermann und Nazarii Solodkyi die Gäste mit 3:1 in Front. Onufrii Hoian...