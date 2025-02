Tischtennis: TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal nimmt bei Mitteldeutscher Meisterschaft das ganze Podest in Beschlag

In Wilsdruff sind die Westsachsen nicht zu stoppen gewesen. Nun geht es für zwei von ihnen weiter zur Deutschen Meisterschaft nach Erfurt.

Die besten 16 Tischtennisspieler aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen waren bei den Mitteldeutschen Meisterschaften der Männer in Wilsdruff am Start. Vom Sächsischen Tischtennis-Verband hatten sich vier Aktive des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal qualifiziert. In zwei Gruppen zu jeweils acht Aktiven wurden die Endrundteilnehmer...