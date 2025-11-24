Tischtennis: Wilkau-Haßlau bleibt in der Sachsenliga auf Meisterschaftskurs

Sechs Spiele, sechs Siege – so lautet die Bilanz des SV Muldental in der höchsten sächsischen Spielklasse. Auch gegen Burgstädt wurde es am Wochenende nur kurz spannend.

Ungeschlagen und trotzdem nicht Tabellenführer – so sieht es derzeit für den SV Muldental Wilkau-Haßlau in der Tischtennis-Sachsenliga aus. Ein Makel ist das für die Mannschaft nicht, denn das Team liegt nur deshalb als Zweiter hinter dem SV Rotation Leipzig-Süd, weil Wilkau-Haßlau erst sechs und Leipzig bereits acht Partien absolviert...