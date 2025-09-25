Tischtennis: Wilkau-Haßlau geht mit ehrgeizigem Ziel in die neue Saison

Als Aufsteiger spielte das Team des SV Muldental in der vergangenen Saison in der Sachsenliga eine gute Rolle. Jetzt soll der nächste Schritt folgen.

Gleich eine gute Standortbestimmung dürfte der Saisonauftakt für die Tischtennisspieler der SV Muldental Wilkau-Haßlau werden. Am Samstag empfängt das Team, das in seine zweite Spielzeit in der Sachsenliga geht, mit dem SV Rotation Süd Leipzig (15 Uhr) und dem TTC Holzhausen II (19 Uhr) das aktuelle Spitzenduo der Tabelle. „Wir wollen um... Gleich eine gute Standortbestimmung dürfte der Saisonauftakt für die Tischtennisspieler der SV Muldental Wilkau-Haßlau werden. Am Samstag empfängt das Team, das in seine zweite Spielzeit in der Sachsenliga geht, mit dem SV Rotation Süd Leipzig (15 Uhr) und dem TTC Holzhausen II (19 Uhr) das aktuelle Spitzenduo der Tabelle. „Wir wollen um...