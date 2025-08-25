Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tischtennis-Zweitligist Hohenstein-Ernstthal fehlen nach neun Stunden drei Sätze zum Einzug ins Pokal-Achtelfinale

Neuzugang Tzu-Yu Tseng bestritt am Freitagabend eine Trainingseinheit mit seinen Teamkameraden in Hohenstein-Ernstthal.
Neuzugang Tzu-Yu Tseng bestritt am Freitagabend eine Trainingseinheit mit seinen Teamkameraden in Hohenstein-Ernstthal. Bild: Markus Pfeifer
Neuzugang Tzu-Yu Tseng bestritt am Freitagabend eine Trainingseinheit mit seinen Teamkameraden in Hohenstein-Ernstthal.
Neuzugang Tzu-Yu Tseng bestritt am Freitagabend eine Trainingseinheit mit seinen Teamkameraden in Hohenstein-Ernstthal. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Tischtennis-Zweitligist Hohenstein-Ernstthal fehlen nach neun Stunden drei Sätze zum Einzug ins Pokal-Achtelfinale
Von Axel Franke
Der TTC Sachsenring hat in Grünwettersbach den Gruppensieg in der Vorrunde knapp verpasst. Neben zwei erfolgreichen Spielen stimmten auch die Leistungen der Neuzugänge optimistisch für den Liga-Start.

Es war eine knappe Entscheidung bei der Pokalvorrunde in Grünwettersbach: Am Ende des Tages fehlten Tischtennis-Zweitligist TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal nur drei Sätze zum Gruppensieg. Nach einer fast 500 Kilometer langen Anreise war das Team mit einem Quartett in Baden-Württemberg in die neue Saison gestartet. Neben Andrew Baggaley und...
