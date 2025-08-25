Tischtennis-Zweitligist Hohenstein-Ernstthal fehlen nach neun Stunden drei Sätze zum Einzug ins Pokal-Achtelfinale

Der TTC Sachsenring hat in Grünwettersbach den Gruppensieg in der Vorrunde knapp verpasst. Neben zwei erfolgreichen Spielen stimmten auch die Leistungen der Neuzugänge optimistisch für den Liga-Start.

Es war eine knappe Entscheidung bei der Pokalvorrunde in Grünwettersbach: Am Ende des Tages fehlten Tischtennis-Zweitligist TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal nur drei Sätze zum Gruppensieg. Nach einer fast 500 Kilometer langen Anreise war das Team mit einem Quartett in Baden-Württemberg in die neue Saison gestartet. Neben Andrew Baggaley und...