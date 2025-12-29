Titelverteidigung beim Traditionsturnier: Warum der Sieg der Zwickauer Schiedsrichter am Sonntag auch eine Premiere war

Jeder Jahr nach Weihnachten treffen sich Unparteiische aus ganz Sachsen, um selbst zu kicken. Für die Auswahl aus Westsachsen hätte es dabei diesmal kaum besser laufen können.

Perfekter hätte es am Sonntag für die Schiedsrichter-Auswahl der Kreisverbandes Fußball Zwickau (KVFZ) nicht laufen können. Nicht nur, dass die Westsachsen bei der 43. Auflage des traditionellen Hallenturniers der sächsischen Fußball-Schiedsrichter als Gastgeber in Wilkau-Haßlau triumphierten und damit ihren Titel verteidigten – sie...