MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Titelverteidigung beim Traditionsturnier: Warum der Sieg der Zwickauer Schiedsrichter am Sonntag auch eine Premiere war

Die Auswahl des Kreisverbandes Fußball Zwickau verteidigte beim Schiedsrichter-Hallenturnier ihren Titel.
Die Auswahl des Kreisverbandes Fußball Zwickau verteidigte beim Schiedsrichter-Hallenturnier ihren Titel. Bild: Ralf Wendland
Die Auswahl des Kreisverbandes Fußball Zwickau verteidigte beim Schiedsrichter-Hallenturnier ihren Titel.
Die Auswahl des Kreisverbandes Fußball Zwickau verteidigte beim Schiedsrichter-Hallenturnier ihren Titel. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Titelverteidigung beim Traditionsturnier: Warum der Sieg der Zwickauer Schiedsrichter am Sonntag auch eine Premiere war
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jeder Jahr nach Weihnachten treffen sich Unparteiische aus ganz Sachsen, um selbst zu kicken. Für die Auswahl aus Westsachsen hätte es dabei diesmal kaum besser laufen können.

Perfekter hätte es am Sonntag für die Schiedsrichter-Auswahl der Kreisverbandes Fußball Zwickau (KVFZ) nicht laufen können. Nicht nur, dass die Westsachsen bei der 43. Auflage des traditionellen Hallenturniers der sächsischen Fußball-Schiedsrichter als Gastgeber in Wilkau-Haßlau triumphierten und damit ihren Titel verteidigten – sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
6 min.
Den Bewertern über die Schulter geschaut: So arbeiten Schiedsrichter-Beobachter im Kreisverband Fußball Zwickau
Schaut genau hin, wird aber auch selbst beobachtet: Schiedsrichter Liam Raimer bei der Westsachsenligapartie zwischen Limbach-Oberfrohna und der SG Schönfels.
Über den Einsatz von Schiedsrichter-Beobachtern und die Auswirkung auf die Spielleitung gibt es unter Fans viele Vermutungen. Welche davon stimmen? „Freie Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen.
Torsten Ewers
19:10 Uhr
3 min.
Box-Star Joshua in Unfall mit zwei Toten verwickelt
Anthony Joshua wurde bei einem Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. (Archivbild)
Der frühere britische Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua wird bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. Die Polizei und der Promoter des 36-Jährigen äußern sich.
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
19:02 Uhr
2 min.
Hoffmann doch auf Tournee-Podest - Slowene disqualifiziert
Felix Hoffmann wird bester Deutscher zum Tournee-Auftakt.
Felix Hoffmann freut sich als Vierter beim Auftakt der Vierschanzentournee - und darf wenig später sogar über einen Podestplatz jubeln. Bei einem Konkurrenten ist der Anzug nicht regelkonform.
26.12.2025
3 min.
Wenn einer fehlt: Fußball-Schiedsrichter widmen Traditionsturnier dem verstorbenen Schiri-Obmann des FSV Zwickau
Das Schiedsrichter-Hallenturnier in Wilkau-Haßlau (Foto von 2023) hat eine lange Tradition. Früher wurde es in Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal ausgerichtet.
In Wilkau-Haßlau wird am Sonntag erstmals um den Andreas-Walter-Wanderpokal gespielt. Die Namensgebung ist Würdigung für einen Zwickauer, der das sächsische Schiedsrichterwesen maßgeblich geprägt hat.
Monty Gräßler
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
Mehr Artikel