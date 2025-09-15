Triathlon als Familienausflug: Was einen der Sieger beim Zwickauer Wettkampf besonders reizte

Zwickau
Das Wetter spielte am Sonntag zwar nicht ganz mit, trotzdem wurde die 12. Auflage des Triathlons rund um die Glück-Auf-Schwimmhalle zum Erfolg. Woran die Macher aber trotzdem arbeiten müssen.
Vier Stunden und am besten nicht ganz fünf Minuten – so lautete die ungewöhnliche Zeitvorgabe, die sich Markus Liebelt am Sonntag für die Mitteldistanz beim 12. Zwickauer Triathlon vorgenommen hatte. Das hatte aber nichts mit Bestzeiten oder sportlichen Ambitionen zu tun, sondern mit seinen Kindern. Immerhin stand Tochter Karline um 13.05 Uhr...
