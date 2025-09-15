Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Markus Liebelt freute sich nicht nur über seinen Sieg auf der Mitteldistanz, sondern auch über die Leistungen von Stieftochter Karla Taschenhofer, Sohn Michel und Tochter Karline (von links).
Markus Liebelt freute sich nicht nur über seinen Sieg auf der Mitteldistanz, sondern auch über die Leistungen von Stieftochter Karla Taschenhofer, Sohn Michel und Tochter Karline (von links). Bild: Ralf Wendland
Markus Liebelt freute sich nicht nur über seinen Sieg auf der Mitteldistanz, sondern auch über die Leistungen von Stieftochter Karla Taschenhofer, Sohn Michel und Tochter Karline (von links).
Markus Liebelt freute sich nicht nur über seinen Sieg auf der Mitteldistanz, sondern auch über die Leistungen von Stieftochter Karla Taschenhofer, Sohn Michel und Tochter Karline (von links). Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Triathlon als Familienausflug: Was einen der Sieger beim Zwickauer Wettkampf besonders reizte
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Wetter spielte am Sonntag zwar nicht ganz mit, trotzdem wurde die 12. Auflage des Triathlons rund um die Glück-Auf-Schwimmhalle zum Erfolg. Woran die Macher aber trotzdem arbeiten müssen.

Vier Stunden und am besten nicht ganz fünf Minuten – so lautete die ungewöhnliche Zeitvorgabe, die sich Markus Liebelt am Sonntag für die Mitteldistanz beim 12. Zwickauer Triathlon vorgenommen hatte. Das hatte aber nichts mit Bestzeiten oder sportlichen Ambitionen zu tun, sondern mit seinen Kindern. Immerhin stand Tochter Karline um 13.05 Uhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:44 Uhr
2 min.
Autokauf: So geht die Bezahlung am sichersten
Online-Autokauf: Ein sicherer Zahlungsprozess kann vor Betrug und Fehlkäufen schützen.
Beim Autokauf oder -verkauf geht es meist um hohe Summen. Wer sichergehen will, dass da nichts schiefgeht, sollte sich vor allem bei der Zahlungsmethode Gedanken machen.
13.09.2025
2 min.
Beim Zwickau Triathlon kommt es auf Rücksicht im Wasser und auf der Straße an
Fast 600 Teilnehmer vom Kind bis zum Ausdauerspezialisten vereint der Wettkampf am Sonntag rund um die Glück-Auf-Schwimmhalle. Das bringt auch für Unbeteiligte einige Einschränkungen mit sich.
Anika Zimny
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
05.09.2025
3 min.
12. Zwickau Triathlon: Die Organisatoren freuen sich auf ein großes und buntes Starterfeld
Die Organisatoren und Unterstützer des Zwickau Triathlons haben am Donnerstag bei einer Pressekonferenz Werbung für die 12. Auflage am 14. September gemacht.
Für den Wettkampf am 14. September zeichnet sich eine Teilnehmerzahl wie im Vorjahr ab. Er vereint nicht nur Hobbysportler und Topathleten, sondern ist diesmal auch so international wie noch nie.
Monty Gräßler
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
Mehr Artikel