Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Trotz 3:2-Sieg gegen VfB Empor Glauchau: FC Grimma trennt sich von Trainer und setzt auf Ex-Spieler des Chemnitzer FC

Lang ist’s her: Benjamin Förster (links) bejubelt auf diesem Archivfoto von 2011 ein Drittligator für den Chemnitzer FC mit Marcel Wilke. Aktuell übernimmt er als Interimstrainer beim Oberligisten Grimma Verantwortung.
Lang ist’s her: Benjamin Förster (links) bejubelt auf diesem Archivfoto von 2011 ein Drittligator für den Chemnitzer FC mit Marcel Wilke. Aktuell übernimmt er als Interimstrainer beim Oberligisten Grimma Verantwortung. Bild: Imago
Lang ist’s her: Benjamin Förster (links) bejubelt auf diesem Archivfoto von 2011 ein Drittligator für den Chemnitzer FC mit Marcel Wilke. Aktuell übernimmt er als Interimstrainer beim Oberligisten Grimma Verantwortung.
Lang ist’s her: Benjamin Förster (links) bejubelt auf diesem Archivfoto von 2011 ein Drittligator für den Chemnitzer FC mit Marcel Wilke. Aktuell übernimmt er als Interimstrainer beim Oberligisten Grimma Verantwortung. Bild: Imago
Glauchau
Trotz 3:2-Sieg gegen VfB Empor Glauchau: FC Grimma trennt sich von Trainer und setzt auf Ex-Spieler des Chemnitzer FC
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Oberliga gab es in dieser Woche bereits den zweiten Trainerwechsel der Saison. Nach Schlusslicht Heiligenstadt hat jetzt der Tabellenzehnte reagiert.

Fußball-Oberligist FC Grimma und Trainer René Behring gehen trotz des 3:2-Sieges am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den VfB Empor Glauchau künftig getrennte Wege. Darüber hat der Tabellenzehnte am Donnerstag informiert. „In ausführlichen und offenen Gesprächen zwischen dem Vorstand und dem Trainerteam wurde deutlich, dass sich die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
20.10.2025
3 min.
VfB Empor Glauchau gegen FSV Zwickau: Termin fürs Duell im Sachsenpokal-Achtelfinale steht fest
Am 16. November 2024 feierte der VfB Empor Glauchau einen 2:1-Erfolg gegen den FSV Zwickau. In knapp vier Wochen gibt es eine Neuauflage des Duells im Sachsenpokal.
Beim Fußball-Oberligisten ist die Vorfreude aufs Wiedersehen mit dem benachbarten Regionalligisten groß. Am Montag gab es erste Informationen zu den Eintrittspreisen und dem Kartenvorverkauf.
Monty Gräßler
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
25.10.2025
3 min.
„Das tut weh“: VfB Empor Glauchau kassiert beim FC Grimma die zweite knappe Niederlage in Folge
Der Glauchauer Stürmer Luis Werrmann (links) behauptet den Ball hier im Zweikampf mit dem Grimmaer Kapitän Toni Ziffert (rechts).
Der Aufsteiger hat in der Fußball-Oberliga am Samstag eine gute erste Halbzeit gespielt. Nach der Pause wurde die passive Spielweise jedoch mit drei Gegentoren bestraft. Ein Punkt war trotzdem drin.
Monty Gräßler
Mehr Artikel