Trotz 3:2-Sieg gegen VfB Empor Glauchau: FC Grimma trennt sich von Trainer und setzt auf Ex-Spieler des Chemnitzer FC

In der Fußball-Oberliga gab es in dieser Woche bereits den zweiten Trainerwechsel der Saison. Nach Schlusslicht Heiligenstadt hat jetzt der Tabellenzehnte reagiert.

Fußball-Oberligist FC Grimma und Trainer René Behring gehen trotz des 3:2-Sieges am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den VfB Empor Glauchau künftig getrennte Wege. Darüber hat der Tabellenzehnte am Donnerstag informiert. „In ausführlichen und offenen Gesprächen zwischen dem Vorstand und dem Trainerteam wurde deutlich, dass sich die... Fußball-Oberligist FC Grimma und Trainer René Behring gehen trotz des 3:2-Sieges am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den VfB Empor Glauchau künftig getrennte Wege. Darüber hat der Tabellenzehnte am Donnerstag informiert. „In ausführlichen und offenen Gesprächen zwischen dem Vorstand und dem Trainerteam wurde deutlich, dass sich die...