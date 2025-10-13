Trotz kurzfristiger Umstellungen: Ringer des AC Werdau gewinnen Spitzenkampf der Regionalliga

Werdau
Zum 16:13-Erfolg gegen Thalheim hat am Samstag auch ein Eigengewächs beigetragen. Dabei war der 16-Jährige ursprünglich gar nicht für den Kampf vorgesehen.
Die Ringer des AC 1897 Werdau haben am 8. Kampftag der Regionalliga Mitteldeutschland ihre Tabellenführung behauptet. Die Mannschaft kam am Samstagabend im Spitzenkampf gegen den RV Thalheim, für den bis dahin erst eine Saisonniederlage zu Buche stand, zu einem 16:13-Erfolg. Da die WKG Pausa/Plauen parallel ihren Heimkampf gegen Germania Potsdam...
