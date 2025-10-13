Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Malik Yalcin (links) sorgte mit seinem Sieg gegen John-Luca Koch für einen erfolgreichen Werdauer Auftakt.
Malik Yalcin (links) sorgte mit seinem Sieg gegen John-Luca Koch für einen erfolgreichen Werdauer Auftakt. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Trotz kurzfristiger Umstellungen: Ringer des AC Werdau gewinnen Spitzenkampf der Regionalliga
Von Monty Gräßler
Zum 16:13-Erfolg gegen Thalheim hat am Samstag auch ein Eigengewächs beigetragen. Dabei war der 16-Jährige ursprünglich gar nicht für den Kampf vorgesehen.

Die Ringer des AC 1897 Werdau haben am 8. Kampftag der Regionalliga Mitteldeutschland ihre Tabellenführung behauptet. Die Mannschaft kam am Samstagabend im Spitzenkampf gegen den RV Thalheim, für den bis dahin erst eine Saisonniederlage zu Buche stand, zu einem 16:13-Erfolg. Da die WKG Pausa/Plauen parallel ihren Heimkampf gegen Germania Potsdam...
