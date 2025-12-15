MENÜ
Zwei Spiele, zwei Siege: Die Herren 65 des TC Zwickau sind gut in die Landesoberliga-Saison gestartet. Bild: Symbolbild/Jacob Lund - stock.adobe.com
Zwickau
Trotz schwierigem Start: Herren 65 des TC Sachsenring feiern zweiten Sieg in der Tennis-Landesoberliga
Von Karl-Heinz Lenz
Im Duell mit dem TC Neustadt wurden einmal mehr die Doppel zum Zünglein an der Waage. In der Tabelle gibt es derzeit ein ungewöhnliches Bild.

Die Herren 65 des TC Sachsenring haben in der Tennis-Landesoberliga auch ihr zweites Saisonspiel gewonnen. Beim 8:4 gegen den TC Neustadt verlief der Start nicht nach Wunsch, denn in den Einzeln gewannen nur Frank Gesellmann und Karl-Heinz Lenz. So ging es mit einem 4:4 in die Doppel, wo die Aufstellungen zum Zünglein an der Waage wurden. Die...
