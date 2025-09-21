TSV 90 Zwickau startet mit Achtungserfolg in die Bundesliga-Saison der Kegler

Der Aufsteiger hat beim Champions-League-Sieger Raindorf zwei von sechs Duellen für sich entschieden. Das macht Hoffnung für die ersten Heimspiele.

Die Kegler des Bundesliga-Aufsteigers TSV 90 Zwickau haben sich am 1. Spieltag gut aus der Affäre gezogen. Die Mannschaft hatte am Samstag bei Champions-League-Sieger SKK Raindorf zwar wie erwartet keine Siegchance. Doch hinter dem Endstand von 6:2 für die Bayern verbargen sich zwei Achtungserfolge für die Sachsen. Zum einen sorgte Neuzugang...