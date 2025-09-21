Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dem TSV 90 Zwickau steht eine interessante Kegelsaison bevor.
Dem TSV 90 Zwickau steht eine interessante Kegelsaison bevor. Bild: Symbolbild: lassedesignen/stock.adobe.com
Dem TSV 90 Zwickau steht eine interessante Kegelsaison bevor.
Dem TSV 90 Zwickau steht eine interessante Kegelsaison bevor. Bild: Symbolbild: lassedesignen/stock.adobe.com
Zwickau
TSV 90 Zwickau startet mit Achtungserfolg in die Bundesliga-Saison der Kegler
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Aufsteiger hat beim Champions-League-Sieger Raindorf zwei von sechs Duellen für sich entschieden. Das macht Hoffnung für die ersten Heimspiele.

Die Kegler des Bundesliga-Aufsteigers TSV 90 Zwickau haben sich am 1. Spieltag gut aus der Affäre gezogen. Die Mannschaft hatte am Samstag bei Champions-League-Sieger SKK Raindorf zwar wie erwartet keine Siegchance. Doch hinter dem Endstand von 6:2 für die Bayern verbargen sich zwei Achtungserfolge für die Sachsen. Zum einen sorgte Neuzugang...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:15 Uhr
2 min.
Kreml: Reguläre Verlängerung von Atomwaffenvertrag unmöglich
Russland ist bereit, sich ein Jahr lang weiter an die Begrenzungen seiner Atomsprengköpfe und Trägerraketen gemäß dem derzeitigen Abrüstungsvertrag New Start zu halten. (Archivbild)
Mit einer Handschlagvereinbarung sollen laut dem Kreml die Bestimmungen des letzten Atomwaffenabrüstungsvertrags gerettet werden. Eine Neuverhandlung hält Moskau wegen Zeitnot für unrealistisch.
02.09.2025
3 min.
Der jüngste Kegler versetzt alle in Staunen: Mittweidaer Talent hilft beim Champions-League-Sieger aus – und überzeugt auf ganzer Linie
Der Champions-League-Sieger SKK Chambtalkegler Raindorf war am Samstag in Mittweida zu Gast und gewann mit 7:2.
Beim Freundschaftsduell zwischen dem TSV Fortschritt Mittweida und dem SKK Chambtalkegler Raindorf ging der Sieg an die Gäste aus Bayern – allerdings auch dank mittelsächsischer Hilfe.
Robin Seidler
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
13:19 Uhr
1 min.
Mikroskopisch klein: Plauener zeigt Faszinierendes aus Sand
Der Künstler stellt im Best-Western-Hotel Am Straßberger Tor in Plauen aus. Er zeigt Aquarelle und Pastelle mit Landschaften sowie Bilder aus Sand.
Sabine Schott
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
12:00 Uhr
4 min.
Zwickau startet beim Champions-League-Sieger: Was man zur Rückkehr der Kegler in die 1. Bundesliga wissen sollte
Vor einem Jahr standen sich die Kegler des TSV 90 Zwickau (links) und des deutschen Rekordmeisters Rot-Weiß Zerbst (rechts) noch in einem Testspiel gegenüber. In dieser Saison gibt es ein Wiedersehen im Punktekampf der 1. Bundesliga.
Die Männer des TSV 90 Zwickau melden sich nach sechs Jahren in der höchsten deutschen Spielklasse zurück. Obwohl das Team gut aufgestellt ist, steht es vor einer sehr schweren Saison.
Monty Gräßler
Mehr Artikel