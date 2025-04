TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal kann in der 2. Bundesliga noch nicht durchatmen

Die Entscheidung im Kampf um den Klassenerhalt wurde am Sonntag vertagt. Nach dem 4:6 gegen Lampertheim hat die Mannschaft nächste Woche zwei Matchbälle.

Ein spannendes Tischtennis-Spiel haben 300 Zuschauer am Sonntagnachmittag in Limbach-Oberfrohna erlebt. Am Ende musste sich der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal dem TTC Lampertheim im vorletzten Heimspiel der Saison 4:6 geschlagen geben. Die Hessen, die am Tag zuvor schon bei Hertha BSC Berlin gewonnen hatten, sorgen damit in der 2. Bundesliga...