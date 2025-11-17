TTC Sachsenring II: Gemischte Bilanz nach Doppelspieltag in der 3. Tischtennis-Bundesliga

Hohenstein-Ernstthal
Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal hatte am Wochenende ein Kontrastprogramm zu bewältigen. Beide Partien gingen über die volle Distanz.
Eine knappe Niederlage gegen den Spitzenreiter und ein ebenso knapper Sieg gegen den Aufsteiger, das ist die Bilanz des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II in der 3. Tischtennis-Bundesliga am Wochenende. Die jeweils 50 Zuschauer bekamen in beiden Partien die volle Distanz über zehn Spiele zu sehen. Gegen Tabellenführer Effeltrich ging es am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.