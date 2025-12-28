Ungeschlagen, aber unglücklich: Wieso die Tischtennisspieler des SV Muldental Wilkau-Haßlau als Spitzenreiter der Sachsenliga schlaflose Nächte hatten

Zwickau
Nur einen Zähler gab das Team in der Hinrunde ab und feierte in neun Spielen acht Siege. Das große Saisonziel Aufstieg könnte jedoch eine Entscheidung der Konkurrenz verhindern.
Die Tischtennisspieler des SV Muldental Wilkau-Haßlau haben derzeit eigentlich genug Grund, das Jahr sehr zufrieden abzuschließen. Bei der Landesmeisterschaft der U19 Mitte Dezember holten Lenny Schubert und Erik Balazs mit Silber und Bronze im Einzel sowie Bastian Grimm – zusammen mit Toni Walther aus Hohenstein-Ernstthal – und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.