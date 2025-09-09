Unverhoffter Traumstart des ESV Lok Zwickau in der Tischtennis-Oberliga

Zwickau
Die Frauenmannschaft hat zum Saisonauftakt ihre beiden Heimspiele deutlich gewonnen. Insbesondere der Sieg gegen die Leutzscher Füchse kam überraschend. Was bedeutet das für die nächsten Spiele?
Die Tischtennisspielerinnen des ESV Lok Zwickau grüßen mindestens eine Woche von der Tabellenspitze der Oberliga. Normalerweise hat das kurz nach dem Saisonstart zwar wenig zu sagen. Der Traumstart der Zwickauerinnen mit vier Punkten aus den zwei Heimspielen vom Samstag ist allerdings schon bemerkenswert. Schließlich erwartete Lok im ersten...
