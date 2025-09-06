UV Zwigge: Warum es das Auftaktspiel in der Floorball-Verbandsliga in sich hat

Der Vizemeister der Vorsaison hat am ersten Spieltag Heimrecht. Leicht ist die Aufgabe jedoch nur auf den ersten Blick. Denn Trainer Georg Ehrler möchte seine Medaillensammlung komplettieren.

119 Tage nach dem verlorenen Meisterschaftsendspiel geht die Mission Aufstieg für die Floorballer des UV Zwigge am Sonntag erneut los. Zum Verbandsligaauftakt gastiert der UHC Elster ab 17 Uhr in der Halle des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in Zwickau. Ein Gegner, der den Zwickauern mit Blick auf die vergangene Saison einen vermeintlich guten Start... 119 Tage nach dem verlorenen Meisterschaftsendspiel geht die Mission Aufstieg für die Floorballer des UV Zwigge am Sonntag erneut los. Zum Verbandsligaauftakt gastiert der UHC Elster ab 17 Uhr in der Halle des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in Zwickau. Ein Gegner, der den Zwickauern mit Blick auf die vergangene Saison einen vermeintlich guten Start...