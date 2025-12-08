Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beide Verbandsliga-Teams des HC Glauchau/Meerane haben ihre Auswärtsspiel beim SC DHfK Leipzig am Sonntag gewonnen.
Beide Verbandsliga-Teams des HC Glauchau/Meerane haben ihre Auswärtsspiel beim SC DHfK Leipzig am Sonntag gewonnen. Bild: Symbolbild/dariovuksanovic - stock.adobe.com
Glauchau
Verbandsligateams des HC Glauchau/Meerane holen beim SC DHfK Leipzig die volle Punktzahl
Von Philip Meyer
Die zweite Männermannschaft des Handball-Regionalligisten stoppte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung ihre Niederlagenserie. Die Frauen bestätigten den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen.

Im dritten Anlauf gegen einen Kontrahenten aus Leipzig hat es für die Verbandsliga-Handballer des HC Glauchau/Meerane II geklappt, die Niederlagenserie von vier Pleiten zu stoppen. Während die Duelle zuvor gegen MoNoGo Leipzig mit 29:32 und gegen SG LVB II mit 21:24 verloren gingen, gelang der Regionalliga-Reserve jetzt in die Messestadt der...
