Das Foto zeigt Dario Tomoski (Mitte) im Testspiel des VfB Empor Glauchau gegen Stahl Riesa. Bild: Andreas Kretschel
Das Foto zeigt Dario Tomoski (Mitte) im Testspiel des VfB Empor Glauchau gegen Stahl Riesa. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
VfB Empor Glauchau bestätigt Neuzugänge: Zwei bekannte Namen sollen in der Rückrunde mithelfen
Von Monty Gräßler
Beim Fußball-Oberligisten hat es in der Winterpause aus verschiedenen Gründen fünf Abgänge gegeben. Der Trainer sah vor allem in der Offensive Handlungsbedarf. Welche Lösung der Verein gefunden hat.

Der VfB Empor Glauchau wird die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Oberliga mit einem Kader von 22 Feldspielern und zwei Torhütern in Angriff nehmen. Nachdem in der Winterpause mit Dominik Reissig (Meeraner SV), Fabien Bochmann (Concordia Schneeberg), Tim Seidel (Motor Marienberg), Pascal Degel (unbekannt) und Jonas Mack (Laufbahn-Ende/jetzt...
