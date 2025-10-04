VfB Empor Glauchau: „Das hat uns den Sieg gekostet“ – Reue und Stolz nach dem 1:1 in der Fußball-Oberliga beim VfB Auerbach

Die Mannschaft von Trainer Nico Quade hat im Vogtland einen Punkt geholt. Wie Spieler und Coach das Ergebnis einschätzen.

Er musste sich nach dem Schlusspfiff noch etwas sammeln. Die Letzten 36 Minuten – samt Nachspielzeit waren es sogar 42 – konnte Pascal Degel seinen Teamkollegen vom VfB Empor Glauchau nur aus der Ferne zuschauen. Zum vorzeitigen Duschen war die Fußball-Oberliga-Partie beim VfB Auerbach jedoch zu spannend. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen...