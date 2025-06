VfB Empor Glauchau: Das sagen Ehemalige, Gegner und der Oberbürgermeister zur Erfolgssaison des Fußball-Sachsenmeisters

Den Titel in der Liga gewonnen, Pokalkracher gegen den FSV Zwickau und Erzgebirge Aue erlebt: Die Glauchauer eilten im vergangenen Jahr von Sieg zu Sieg. „Freie Presse“ liefert Reaktionen aus dem Umfeld.

Am Samstag folgt die Krönung einer herausragenden Saison. Im Anschluss an das letzte Saisonspiel des VfB Empor Glauchau in der Fußball-Sachsenliga gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf (Anstoß: 15 Uhr) wird die Meistermannschaft um Chefcoach Nico Quade offiziell vom Sächsischen Fußballverband geehrt. Die Erfolgssaison hat für reichlich...