MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für den VfB Empor war das Jahr 2025 ein sehr erfolgreiches.
Für den VfB Empor war das Jahr 2025 ein sehr erfolgreiches. Bild: Andreas Kretschel
Für den VfB Empor war das Jahr 2025 ein sehr erfolgreiches.
Für den VfB Empor war das Jahr 2025 ein sehr erfolgreiches. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
VfB Empor Glauchau: Die wichtigsten Siege und bittersten Niederlagen 2025
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Westsachsen müssen auf ihr erstes Pflichtspiel 2026 noch etwas warten. „Freie Presse“ blickt in der Zwischenzeit auf die emotionalsten Momente des Fußball-Oberligisten aus dem vergangenem Kalenderjahr zurück.

Dass der VfB Empor Glauchau nach 16 Partien in der Saison 2025/26 mit Rang zwölf auf einem Nichtabstiegsplatz der Fußball-Oberliga überwintert, hätten sich zum Ende der Spielzeit 2018/19 wohl nur die kühnsten Optimisten ausgemalt. Der VfB Empor war damals gerade aus der Landesliga in die Landesklasse abgestiegen. Doch unter Coach Lutz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.01.2026
2 min.
VfB Empor Glauchau: Von der Soccerhalle zurück auf den Fußballplatz?
Vor einer Woche gewann Luis Werrmann (rechts) mit Glauchau auf dem heimischen Kunstrasen das Dreierturnier vor Stahl Riesa und dem TSV Gera. Kann nun auch am Freitagabend der Ball rollen?
Der Fußball-Oberligist musste unter der Woche witterungsbedingt erneut improvisieren. Daher hoffen die Verantwortlichen, dass es am Freitagabend mit dem Testspiel gegen Lok Zwickau klappt.
Monty Gräßler
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
04.02.2026
3 min.
VfB Empor Glauchau bestätigt Neuzugänge: Zwei bekannte Namen sollen in der Rückrunde mithelfen
Das Foto zeigt Dario Tomoski (Mitte) im Testspiel des VfB Empor Glauchau gegen Stahl Riesa.
Beim Fußball-Oberligisten hat es in der Winterpause aus verschiedenen Gründen fünf Abgänge gegeben. Der Trainer sah vor allem in der Offensive Handlungsbedarf. Welche Lösung der Verein gefunden hat.
Monty Gräßler
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
Mehr Artikel