VfB Empor Glauchau: Die wichtigsten Siege und bittersten Niederlagen 2025

Glauchau
Die Westsachsen müssen auf ihr erstes Pflichtspiel 2026 noch etwas warten. „Freie Presse“ blickt in der Zwischenzeit auf die emotionalsten Momente des Fußball-Oberligisten aus dem vergangenem Kalenderjahr zurück.
Dass der VfB Empor Glauchau nach 16 Partien in der Saison 2025/26 mit Rang zwölf auf einem Nichtabstiegsplatz der Fußball-Oberliga überwintert, hätten sich zum Ende der Spielzeit 2018/19 wohl nur die kühnsten Optimisten ausgemalt. Der VfB Empor war damals gerade aus der Landesliga in die Landesklasse abgestiegen. Doch unter Coach Lutz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.