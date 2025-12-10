MENÜ
Im Team der Glauchauer haben einige der Neuzugänge in der Oberliga direkt eingeschlagen.
Luis Werrmann (links) und Randolf Riesen nach dem 1:0-Sieg der Glauchauer beim VFC Plauen.
Darf sich feiern lassen: Fabio Anger (Zweiter von rechts) belegt im Hinrunden-Ranking von „Freie Presse“ Platz 1 unter den Neuzugängen des VfB Empor Glauchau.
Im Team der Glauchauer haben einige der Neuzugänge in der Oberliga direkt eingeschlagen.
Luis Werrmann (links) und Randolf Riesen nach dem 1:0-Sieg der Glauchauer beim VFC Plauen.
Darf sich feiern lassen: Fabio Anger (Zweiter von rechts) belegt im Hinrunden-Ranking von „Freie Presse“ Platz 1 unter den Neuzugängen des VfB Empor Glauchau.
Glauchau
VfB Empor Glauchau: Die zehn Neuzugänge des Vereins im Hinrunden-Ranking
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Aufsteiger in die Fußball-Oberliga hatte seinen Kader gründlich aufgestockt. „Freie Presse“ beleuchtet, wer die Erwartungen erfüllt hat – und bei wem es noch Luft nach oben gibt.

Acht neue Spieler in der Sommerpause, zwei weitere Verstärkungen im Laufe der Hinrunde – im Kader des VfB Empor Glauchau begrüßte das Team um Chefcoach Nico Quade nach dem Aufstieg in die Fußball-Oberliga etliche neue Gesichter. „Freie Presse“ zeigt im Ranking nach der Hinrunde, wer sich noch hinten anstellen muss und wer voll einschlug.
