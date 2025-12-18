VfB Empor Glauchau: Fans des Fußball-Oberligisten können das Team im Winter intensiv unter die Lupe nehmen

Glauchau
Insgesamt sieben Testspiele der Westsachsen sind derzeit in der Vorbereitung auf die Rückrunde geplant. Besuch gibt es unter anderem aus der Regionalliga.
Am 13. Januar bittet Nico Quade, Cheftrainer des Fußball-Oberligisten VfB Empor Glauchau, seine Jungs zum Auftakt des Teamtrainings in der Wintervorbereitung zurück auf den Platz. Bis zum ersten Punktspiel im neuen Kalenderjahr am 15. Februar gegen den VFC Plauen steht seiner Mannschaft ein straffes Programm bevor. Neben dem Testspiel beim SV...
