VfB Empor Glauchau gegen FC Erzgebirge Aue im Fußball-Sachsenpokal: Anstoßzeit vorverlegt

Vergangene Woche wurden die Partien für die Runde der letzten Vier ausgelost. Bei der Ansetzung mussten sowohl die Westsachsen als auch die Veilchen Kompromisse eingehen.

Aufgrund des vollgepackten Spielplans des Fußball-Drittligisten Erzgebirge Aue im April sind für das Halbfinale im Landespokal beim VfB Empor Glauchau nur wenig Termine übriggeblieben. An den Wochenenden sind die Veilchen jeweils in Punktspielen gefordert. Der Landesliga-Tabellenführer aus Glauchau hätte gerne am 1. Mai gespielt – doch den...