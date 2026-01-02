MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • VfB Empor Glauchau goes Dart: Fußball-Oberligist ergänzt Nachwuchsturniere mit Wettbewerb auf ungewohntem Terrain

Beim VfB Empor Glauchau fliegen am Wochenende nicht nur Fußbälle, sondern auch Dartpfeile.
Beim VfB Empor Glauchau fliegen am Wochenende nicht nur Fußbälle, sondern auch Dartpfeile. Bild: Symbolbild/IMAGO/Cavan Images
Beim VfB Empor Glauchau fliegen am Wochenende nicht nur Fußbälle, sondern auch Dartpfeile.
Beim VfB Empor Glauchau fliegen am Wochenende nicht nur Fußbälle, sondern auch Dartpfeile. Bild: Symbolbild/IMAGO/Cavan Images
Glauchau
VfB Empor Glauchau goes Dart: Fußball-Oberligist ergänzt Nachwuchsturniere mit Wettbewerb auf ungewohntem Terrain
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei den Westsachsen fliegen am Wochenende nicht nur die Fußbälle. Wie die Idee entstand, wem der Vereinsvorsitzende aus den eigenen Reihen viel zutraut und warum sich ein Stadtrivale nicht sorgen muss.

Das Turnier ist noch nicht gestartet, da kann es schon als Erfolg gelten. Doch die Anmeldezahlen beim ersten Dart-Turnier des VfB Empor Glauchau am Samstag in der Sachsenlandhalle sprechen für sich. Und das ist umso erstaunlicher, da die Kernkompetenz des Fußball-Oberligisten eigentlich beim runden Leder liegt. Ursprünglich waren die Plätze...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
14.12.2025
3 min.
Fuchs, du hast den Punkt gestohlen: VfB Empor Glauchau verliert beim VfB Krieschow
Das Trainerteam des VfB Empor – hier Nick Elsner bei einem Heimspiel in Aktion – konnte aus Krieschow keine Punkte entführen.
Die Westsachsen haben in der Fußball-Oberliga im letzten Punktspiel des Jahres 0:1 verloren. Warum es einen ungewöhnlichen Trikottausch gab – und weshalb in Glauchau auch in der Winterpause viel los ist.
Torsten Ewers
14:15 Uhr
2 min.
Darts: Hornissen aus Glauchau-Niederlungwitz stechen Konkurrenz in der Hinrunde aus
Silvio Fischer gehört bei den Hornets Niederlungwitz zu den Leistungsträgern.
Die Mannschaft des SV Lok steht auf Platz eins der Landesliga Süd. Die letzte Begegnung des Kalenderjahres war ein Westsachsenderby gegen Gersdorf.
Torsten Ewers
Mehr Artikel