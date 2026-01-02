VfB Empor Glauchau goes Dart: Fußball-Oberligist ergänzt Nachwuchsturniere mit Wettbewerb auf ungewohntem Terrain

Bei den Westsachsen fliegen am Wochenende nicht nur die Fußbälle. Wie die Idee entstand, wem der Vereinsvorsitzende aus den eigenen Reihen viel zutraut und warum sich ein Stadtrivale nicht sorgen muss.

Das Turnier ist noch nicht gestartet, da kann es schon als Erfolg gelten. Doch die Anmeldezahlen beim ersten Dart-Turnier des VfB Empor Glauchau am Samstag in der Sachsenlandhalle sprechen für sich. Und das ist umso erstaunlicher, da die Kernkompetenz des Fußball-Oberligisten eigentlich beim runden Leder liegt. Ursprünglich waren die Plätze...