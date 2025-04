VfB Empor Glauchau: Mit Doppelpack und Doppel-Rot bei Lok Zwickau zur Tabellenführung

Der 4:0-Erfolg im Derby der Fußball-Landesliga kann für die Gäste am Ende der Saison Gold wert sein. Dagegen haderten die am Ende nur noch zu neunt spielenden Platzherren mit den üblichen Problemen.

„Spitzenreiter, Spitzenreiter“ hallte es am Sonntagnachmittag über den Kunstrasenplatz in Zwickau-Marienthal. Tatsächlich hätte der 19. Spieltag in der Fußball-Sachsenliga für die Gäste aus Glauchau nicht besser laufen können. Nachdem mit Stahl Riesa, Handwerk Rabenstein und Dresden-Laubegast die drei anderen Spitzenteams vorher...