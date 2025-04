VfB Empor Glauchau nach dem Pokalkracher gegen Erzgebirge Aue: Zurück im Sachsenliga-Alltag

Nach einem freien Osterwochenende wird es für die Glauchauer Fußballer wieder ernst. Sie reisen zum SSV Markranstädt.

Nach dem großen Highlight im Halbfinale des Sachsenpokals gegen den Drittligisten FC Erzgebirge Aue am Gründonnerstag gilt es für den VfB Empor Glauchau nach der 0:3-Niederlage, die Konzentration nun wieder in der Fußball-Sachsenliga hochzufahren. Die Glauchauer sind Spitzenreiter und wollen diese Position in den noch ausstehenden acht...