Der Fußball-Oberligist ist vom SV Schott Jena am Samstag ordentlich gefordert worden. In der kommenden Woche gibt es kurzfristig noch einen Test gegen den benachbarten Regionalligisten.

Das Tor zum 4:2-Endstand für den VfB Empor Glauchau war für Phil Mende am Samstag keine große Kunst: Kurz vor dem Abpfiff des Testspiels gegen den SV Schott Jena hatten die Gäste dem Glauchauer Stürmer den Ball unfreiwillig im Strafraum vorgelegt. Er konnte sich aus Nahdistanz die Ecke aussuchen und schloss flach und trocken ab. So kam der...