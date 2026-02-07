MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Louis Gaida (Mitte), der sich hier gegen zwei Gästespieler behauptet, traf mit dem VfB Empor Glauchau am Samstag gegen Schott Jena auf ordentlich Gegenwehr.
Louis Gaida (Mitte), der sich hier gegen zwei Gästespieler behauptet, traf mit dem VfB Empor Glauchau am Samstag gegen Schott Jena auf ordentlich Gegenwehr. Bild: Andreas Kretschel
Louis Gaida (Mitte), der sich hier gegen zwei Gästespieler behauptet, traf mit dem VfB Empor Glauchau am Samstag gegen Schott Jena auf ordentlich Gegenwehr.
Louis Gaida (Mitte), der sich hier gegen zwei Gästespieler behauptet, traf mit dem VfB Empor Glauchau am Samstag gegen Schott Jena auf ordentlich Gegenwehr. Bild: Andreas Kretschel
Update
Zwickau
VfB Empor Glauchau: Nach einem 4:2-Sieg mit müden Beinen geht es am Dienstag gegen den FSV Zwickau
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball-Oberligist ist vom SV Schott Jena am Samstag ordentlich gefordert worden. In der kommenden Woche gibt es kurzfristig noch einen Test gegen den benachbarten Regionalligisten.

Das Tor zum 4:2-Endstand für den VfB Empor Glauchau war für Phil Mende am Samstag keine große Kunst: Kurz vor dem Abpfiff des Testspiels gegen den SV Schott Jena hatten die Gäste dem Glauchauer Stürmer den Ball unfreiwillig im Strafraum vorgelegt. Er konnte sich aus Nahdistanz die Ecke aussuchen und schloss flach und trocken ab. So kam der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 07.02.2026 | 19:10 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:09 Uhr
4 min.
Neue Beiträge für die Kassen? SPD provoziert Kritik
Carsten Linnemann lehnt die SPD-Pläne ab. (Archivfoto)
Die SPD will neue Finanzquellen für die Kranken- und Pflegekassen erschließen und Beamte in die gesetzliche Rente einzahlen lassen. Es gibt klare Reaktionen - aber auch versöhnliche Töne.
15:07 Uhr
5 min.
Wie Starlink den Krieg in der Ukraine beeinflusst
Starlink-Antennen bieten Internet-Zugang ohne Infrastruktur und wird damit im Ukraine-Krieg von beiden Konfliktparteien genutzt. (Symbolbild)
Das Satelliten-Internet Starlink nutzten im Ukraine-Krieg beide Seiten intensiv - auch wenn Russland eigentlich nie eine Erlaubnis dafür hatte. Nun wurde dem russischen Militär der Zugang abgedreht.
André Ballin, dpa
31.01.2026
2 min.
VfB Empor Glauchau verhindert dritte Testspielabsage und besiegt Lok Zwickau mit drei Joker-Toren
Randolf Riesen (am Ball) erzielte am Freitagabend für den VfB Empor Glauchau den Ausgleichstreffer gegen Lok Zwickau.
Der Fußball-Oberligist hatte am Freitagabend Anlaufprobleme. In der zweiten Halbzeit wurde er dann seiner Favoritenrolle gerecht. Für beide Trainer war es eine wichtige Standortbestimmung.
Monty Gräßler
04.02.2026
3 min.
VfB Empor Glauchau bestätigt Neuzugänge: Zwei bekannte Namen sollen in der Rückrunde mithelfen
Das Foto zeigt Dario Tomoski (Mitte) im Testspiel des VfB Empor Glauchau gegen Stahl Riesa.
Beim Fußball-Oberligisten hat es in der Winterpause aus verschiedenen Gründen fünf Abgänge gegeben. Der Trainer sah vor allem in der Offensive Handlungsbedarf. Welche Lösung der Verein gefunden hat.
Monty Gräßler
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel