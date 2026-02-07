MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Randolf Riesen (am Ball) traf für Glauchau im Test gegen Jena doppelt. Das Foto entstand im Spiel gegen Lok Zwickau.
Randolf Riesen (am Ball) traf für Glauchau im Test gegen Jena doppelt. Das Foto entstand im Spiel gegen Lok Zwickau. Bild: Andreas Kretschel
Randolf Riesen (am Ball) traf für Glauchau im Test gegen Jena doppelt. Das Foto entstand im Spiel gegen Lok Zwickau.
Randolf Riesen (am Ball) traf für Glauchau im Test gegen Jena doppelt. Das Foto entstand im Spiel gegen Lok Zwickau. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
VfB Empor Glauchau: Nach einem 4:2-Sieg mit müden Beinen geht es am Mittwoch gegen den FSV Zwickau
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball-Oberligist ist vom SV Schott Jena am Samstag ordentlich gefordert worden. In der kommenden Woche gibt es kurzfristig noch einen Test gegen den benachbarten Regionalligisten.

Das Tor zum 4:2-Endstand für den VfB Empor Glauchau war für Phil Mende am Samstag keine große Kunst: Kurz vor dem Abpfiff des Testspiels gegen den SV Schott Jena hatten die Gäste dem Glauchauer Stürmer den Ball unfreiwillig im Strafraum vorgelegt. Er konnte sich aus Nahdistanz die Ecke aussuchen und schloss flach und trocken ab. So kam der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:25 Uhr
2 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 6 Bilder
Christoph Bohr und Anemone Blobel aus Görlitz (Kleid mit blauem Tülltraum, von Uwe Herrmann, Dresden – Tüll und Tränen Superstar)
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
06.02.2026
3 min.
Insolventer Wirt aus dem Vogtland vor Gericht: Er zahlte seinen Angestellten keinen Lohn
Keinen Braten gibt es mehr in dem Lokal. Der Wirt stand wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht (Symbolfoto).
Ein Gastwirt aus dem Vogtland ist in dieser Woche vor dem Amtsgericht Chemnitz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Schuldig gesprochen wurde er der Insolvenzverschleppung.
Cornelia Henze
21:30 Uhr
1 min.
Freiberger Handballer feiern wichtigen und verdienten Sieg
Der Freiberger Jan Mojzis setzt sich am Kreis durch.
Die HSG hat in der Handball-Regionalliga gegen den HC Burgenland einen 32:26-Erfolg erkämpft. Für den neuen „Dachse“-Trainer Mario Huhnstock war es der erste Sieg.
Thomas Treptow
04.02.2026
3 min.
VfB Empor Glauchau bestätigt Neuzugänge: Zwei bekannte Namen sollen in der Rückrunde mithelfen
Update
Das Foto zeigt Dario Tomoski (Mitte) im Testspiel des VfB Empor Glauchau gegen Stahl Riesa.
Beim Fußball-Oberligisten hat es in der Winterpause aus verschiedenen Gründen fünf Abgänge gegeben. Der Trainer sah vor allem in der Offensive Handlungsbedarf. Welche Lösung der Verein gefunden hat.
Monty Gräßler
31.01.2026
2 min.
VfB Empor Glauchau verhindert dritte Testspielabsage und besiegt Lok Zwickau mit drei Joker-Toren
Randolf Riesen (am Ball) erzielte am Freitagabend für den VfB Empor Glauchau den Ausgleichstreffer gegen Lok Zwickau.
Der Fußball-Oberligist hatte am Freitagabend Anlaufprobleme. In der zweiten Halbzeit wurde er dann seiner Favoritenrolle gerecht. Für beide Trainer war es eine wichtige Standortbestimmung.
Monty Gräßler
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel