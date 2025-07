VfB Empor Glauchau: Neuzugang Nummer 4 für die Fußball-Oberliga kommt aus dem Erzgebirge

Fabio Anger ist als Verstärkung für die Defensive vorgesehen. Der in Aue ausgebildete Abwehrspieler kann für sein Alter schon auf eine Menge Erfahrung verweisen.

Der VfB Empor Glauchau treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat am Freitag eine weitere Verstärkung vermeldet. Demnach wechselt Fabio Anger vom FSV Motor Marienberg an die Mulde und verstärkt ab sofort die Defensive des Oberliga-Aufsteigers. Der 20-jährige Abwehrspieler bringt für sein Alter schon einiges an Erfahrung und...