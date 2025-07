VfB Empor Glauchau: Neuzugang Nummer 8 kommt vom Chemnitzer FC

Der Fußball-Oberligist hat Loris Brückner verpflichtet. Der 19-Jährige spielte mit den Junioren des CFC zuletzt gegen Bayern München und RB Leipzig.

Der VfB Empor Glauchau hat am Samstag die Verpflichtung von Loris Brückner bekanntgegeben. Der 19-jährige Allrounder wechselt aus der U 19 des Chemnitzer FC nach Glauchau und ist Neuzugang Nummer 8 beim Oberliga-Aufsteiger. Der junge Fußballer spielte in der Vorsaison in der Junioren-Bundesliga und sammelte dort wertvolle Erfahrungen gegen...