Die Platzbedingungen in Heiligenstadt haben beim VfB Empor für viel Unmut gesorgt.
Die Platzbedingungen in Heiligenstadt haben beim VfB Empor für viel Unmut gesorgt.
Glauchau
VfB Empor Glauchau: Protest auf dem Spielbericht, aber nicht beim Sportgericht
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Oberliga waren die Westsachsen über die Platzbedingungen beim letzten Auswärtsspiel in Heiligenstadt verärgert. Wie der Stand bei den verletzten Spielern ist und was Verband sowie Schiedsrichter sagen.

Nach vorne, nicht zurück soll der Blick beim Fußball-Oberligisten VfB Empor Glauchau gehen, sagt der Vereinsvorsitzende Patrick Jahn. Das ist nur allzu verständlich, da der Tabellen-13. (13 Punkte) am Sonntag ab 13.30 Uhr ein wichtiges Heimspiel gegen Einheit Wernigerode (11. Platz/16 Punkte) bestreitet. Dennoch gibt es vom vergangenen...
