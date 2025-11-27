VfB Empor Glauchau: Protest auf dem Spielbericht, aber nicht beim Sportgericht

Glauchau
In der Fußball-Oberliga waren die Westsachsen über die Platzbedingungen beim letzten Auswärtsspiel in Heiligenstadt verärgert. Wie der Stand bei den verletzten Spielern ist und was Verband sowie Schiedsrichter sagen.
Nach vorne, nicht zurück soll der Blick beim Fußball-Oberligisten VfB Empor Glauchau gehen, sagt der Vereinsvorsitzende Patrick Jahn. Das ist nur allzu verständlich, da der Tabellen-13. (13 Punkte) am Sonntag ab 13.30 Uhr ein wichtiges Heimspiel gegen Einheit Wernigerode (11. Platz/16 Punkte) bestreitet. Dennoch gibt es vom vergangenen...
