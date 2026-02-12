MENÜ
Der Ball für den VfB Empor Glauchau rollt eine Woche später als geplant. Bild: Symbolbild/pixfly - stock.adobe.com
Der Ball für den VfB Empor Glauchau rollt eine Woche später als geplant. Bild: Symbolbild/pixfly - stock.adobe.com
Glauchau
VfB Empor Glauchau: Rückrundenauftakt fällt der Witterung zum Opfer
Von Philip Meyer
Das Heimspiel des VfB Empor Glauchau gegen den VFC Plauen wurde abgesagt. Wie schon in der Vorbereitung machte der Platz einen Strich durch die Rechnung.

Das für Sonntag geplante Heimspiel des VfB Empor Glauchau in der Fußball-Oberliga gegen den VFC Plauen ist am Donnerstag offiziell abgesagt worden. Das bestätigte der Vorsitzende des Oberligisten, Patrick Jahn, auf Anfrage der „Freien Presse“. „Grund ist die Unbespielbarkeit der Sportstätte“, so Jahn. Anfang nächster Woche soll es...
