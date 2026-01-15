VfB Empor Glauchau: So läuft am Sonntag der Budenzauber anlässlich „30 Jahre Sachsenlandhalle“

Glauchau
Der Fußball-Oberligist stellt ein gut besetztes Hallenturnier auf die Beine. Neben den regionalen Teams und zwei Sachsenligisten laufen die A-Junioren des FSV Zwickau und des Chemnitzer FC auf.
Der dritte Hallenauftritt in der Winterpause wird für die Oberliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau am Sonntag ein besonderer. Anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Sachsenlandhalle“ steht ab 15.30 Uhr ein Männer-Turnier in Glauchau auf dem Plan, dessen Teilnehmerfeld sich sehen lassen kann. Der VfB Empor selbst bekommt es in der Gruppe A...
