VfB Empor Glauchau: So steht es vor dem Hinrunden-Finale in der Fußball-Oberliga bei Union Sandersdorf um das „Lazarett“

Die Westsachsen hatten jüngst mit einigen Verletzungen und Sperren zu kämpfen. Wer am Sonntag ausfällt und wer wohl Glück im Unglück hatte.

Zweimal müssen beziehungsweise dürfen die Oberliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau in diesem Kalenderjahr noch um Punkte kämpfen. Zumindest solange das Wetter mitspielt. Am Sonntag treten die Westsachsen (12. Platz/16 Punkte aus 14 Spielen) zum Hinrundenabschluss bei der SG Union Sandersdorf (10./16 Punkte aus 13 Spielen) an. Eine Woche...