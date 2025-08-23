Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schnürte einen Doppelpack: Jonas Mack (links) trifft in dieser Szene zum Glauchauer 3:1 gegen Rudolstadt.
Schnürte einen Doppelpack: Jonas Mack (links) trifft in dieser Szene zum Glauchauer 3:1 gegen Rudolstadt. Bild: Andreas Kretschel
Schnürte einen Doppelpack: Jonas Mack (links) trifft in dieser Szene zum Glauchauer 3:1 gegen Rudolstadt.
Schnürte einen Doppelpack: Jonas Mack (links) trifft in dieser Szene zum Glauchauer 3:1 gegen Rudolstadt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
VfB Empor Glauchau: So wurde der erste Heimsieg in der Fußball-Oberliga zum Spektakel
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Aufsteiger hat sich am Samstag 4:3 gegen Spitzenreiter Einheit Rudolstadt durchgesetzt. Von einem Traumtor über drei Elfmeter bis zu einem Aufreger bei den Gästen hatte das Spiel alles zu bieten.

Der VfB Empor Glauchau hat am Samstag das zweite Ausrufezeichen in der Fußball-Oberliga in Folge gesetzt. Zwei Wochen nach dem Sieg beim Regionalliga-Absteiger VFC Plauen kam die Mannschaft zu einem 4:3-Erfolg gegen den als Spitzenreiter angereisten FC Einheit Rudolstadt. Beim ersten Heimsieg in Liga 5 gab es gleich zwei Matchwinner im Glauchauer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
12:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.08.2025
 11 Bilder
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
21.08.2025
4 min.
VfB Empor Glauchau: Zehn Fragen und Antworten rund um das Heimspiel der Fußball-Oberliga gegen Einheit Rudolstadt
Mit voller Entschlossenheit gehen Kapitän Marcin Sieber (links) und seine Teamkameraden vom VfB Empor Glauchau am Samstag ins zweite Heimspiel der Saison.
Das Duell des Aufsteigers mit dem Spitzenreiter steht unter besonderen Vorzeichen. Das liegt nicht nur an der spannenden Konstellation und dem ungewöhnlichen Spieltag, sondern auch am Rahmenprogramm.
Monty Gräßler
16.08.2025
3 min.
VfB Empor Glauchau nimmt wichtige Erkenntnis aus dem torlosen Testspiel bei der U 23 von Dynamo Dresden mit
Der vom FSV Zwickau ausgeliehene Randolf Riesen (am Ball) stand in der Vorwoche beim 1:0-Sieg in Plauen auf Anhieb in der Glauchauer Startelf. Am Samstag bekam er in Dresden die Chance, sich noch besser ins Spielsystem einzufinden.
Der Vergleich in der Landeshauptstadt war für den Fußball-Oberligisten der Schlusspunkt einer straffen Trainingswoche. Dabei kam es in der zweiten Halbzeit auch zu einer Premiere.
Monty Gräßler
Mehr Artikel