VfB Empor Glauchau: So wurde der erste Heimsieg in der Fußball-Oberliga zum Spektakel

Der Aufsteiger hat sich am Samstag 4:3 gegen Spitzenreiter Einheit Rudolstadt durchgesetzt. Von einem Traumtor über drei Elfmeter bis zu einem Aufreger bei den Gästen hatte das Spiel alles zu bieten.

Der VfB Empor Glauchau hat am Samstag das zweite Ausrufezeichen in der Fußball-Oberliga in Folge gesetzt. Zwei Wochen nach dem Sieg beim Regionalliga-Absteiger VFC Plauen kam die Mannschaft zu einem 4:3-Erfolg gegen den als Spitzenreiter angereisten FC Einheit Rudolstadt. Beim ersten Heimsieg in Liga 5 gab es gleich zwei Matchwinner im Glauchauer...