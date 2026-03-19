MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Jugendleiter Robin Hölzel (rechts) ist einer der führenden Köpfe hinter dem neuen Nachwuchskonzept des VfB Empor Glauchau. Das Foto zeigt ihn bei einer Ehrung anlässlich des Feriencamps.
Jugendleiter Robin Hölzel (rechts) ist einer der führenden Köpfe hinter dem neuen Nachwuchskonzept des VfB Empor Glauchau. Das Foto zeigt ihn bei einer Ehrung anlässlich des Feriencamps. Foto: Patrick Jahn
Jugendleiter Robin Hölzel (rechts) ist einer der führenden Köpfe hinter dem neuen Nachwuchskonzept des VfB Empor Glauchau. Das Foto zeigt ihn bei einer Ehrung anlässlich des Feriencamps.
Jugendleiter Robin Hölzel (rechts) ist einer der führenden Köpfe hinter dem neuen Nachwuchskonzept des VfB Empor Glauchau. Das Foto zeigt ihn bei einer Ehrung anlässlich des Feriencamps. Foto: Patrick Jahn
Glauchau
VfB Empor Glauchau startet Projekt Nachwuchsschmiede: Was dahinter steckt und was es bringen soll
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verein will die Kluft zwischen seiner in der Oberliga spielenden Männermannschaft und den im Kreis aktiven Jugendteams verkleinern. Dafür wurden verschiedene Maßnahmen in einem Konzept gebündelt.

Der VfB Empor Glauchau forciert seine Bemühungen in der Kinder- und Jugendarbeit. „Wir wollen versuchen, den Fußballstandort Glauchau im Nachwuchs voranzubringen und mittelfristig wieder auf Landesebene mitspielen“, sagte der Vereinsvorsitzende Patrick Jahn der „Freien Presse“. Er informierte mit Jugendleiter Robin Hölzel über ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.03.2026
4 min.
VfB Empor Glauchau kann Spitzenreiter SC Freital nicht ärgern: „Uns hat die Überzeugung gefehlt“
Richard Rühling (Mitte) und der VfB Empor Glauchau mussten sich dem SC Freital um Robin Fluß (links) und Antonio Frenzel (rechts) geschlagen geben.
Die Westsachsen haben in der Fußball-Oberliga den frühen Rückstand gut weggesteckt. Doch nach dem Ausgleich erwiesen sich zwei zu einfache Gegentore noch vor der Pause als zu große Hypothek.
Monty Gräßler
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
18:02 Uhr
6 min.
Tahnee über ihr Kinodebüt mit Hape Kerkeling: „Wir haben Tränen gelacht“
Hape Kerkeling und Tahnee im Film „Horts Schlemmer sucht das Glück“.
Mit viel Spielfreude und klarer Haltung hat sich Tahnee einen festen Platz in der deutschen Comedy erarbeitet. Jetzt ist sie erstmals im Kino, im neuen Horst-Schlemmer-Film, zu erleben.
André Wesche
06.03.2026
2 min.
VfB Empor Glauchau: Klappt es mit Punkten auf der Bautzener „Müllerwiese“?
Der Glauchauer Domenic Knoll (links) kommt hier gegen Freitals Antonio Frenzel einen Tick zu spät. Das Heimspiel in der Vorwoche ging 0:4 verloren.
Der Vereinschef des Oberliga-Aufsteigers aus Westsachsen sieht für die Mannschaft am Sonntag gute Möglichkeiten. Für die Platzherren hatte es bis vorige Woche Spielabsagen gehagelt.
Monty Gräßler
18:00 Uhr
3 min.
Neuer Erzgebirgskrimi führt an die deutsch-böhmische Grenze – und in eine dunkle Vergangenheit
Autorin Anett Steiner hat ihren 7. Erzgebirgskrimi herausgebracht: „Moorgold“.
Anett Steiner stellt auf der Buchmesse ihren 7. Erzgebirgskrimi vor: „Moorgold“. Die Brünloser Autorin verwebt zwei Morde mit erzgebirgischen Mysterien und historischen Ereignissen. Was hat sie inspiriert?
Viola Gerhard
Mehr Artikel