VfB Empor Glauchau startet Projekt Nachwuchsschmiede: Was dahinter steckt und was es bringen soll

Der Verein will die Kluft zwischen seiner in der Oberliga spielenden Männermannschaft und den im Kreis aktiven Jugendteams verkleinern. Dafür wurden verschiedene Maßnahmen in einem Konzept gebündelt.

Der VfB Empor Glauchau forciert seine Bemühungen in der Kinder- und Jugendarbeit. „Wir wollen versuchen, den Fußballstandort Glauchau im Nachwuchs voranzubringen und mittelfristig wieder auf Landesebene mitspielen“, sagte der Vereinsvorsitzende Patrick Jahn der „Freien Presse“. Er informierte mit Jugendleiter Robin Hölzel über ein... Der VfB Empor Glauchau forciert seine Bemühungen in der Kinder- und Jugendarbeit. „Wir wollen versuchen, den Fußballstandort Glauchau im Nachwuchs voranzubringen und mittelfristig wieder auf Landesebene mitspielen“, sagte der Vereinsvorsitzende Patrick Jahn der „Freien Presse“. Er informierte mit Jugendleiter Robin Hölzel über ein...