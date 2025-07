VfB Empor Glauchau steht Hammerauftakt in der Fußball-Oberliga bevor

Der Aufsteiger startet im August mit einem Heimspiel gegen Vizemeister Krieschow. Danach geht es direkt zum Regionalliga-Absteiger nach Plauen. Was der vorläufige Spielplan noch verrät.

Der VfB Empor Glauchau hat in der Fußball-Oberliga ein straffes Auftaktprogramm vor der Brust. Wie aus dem am Montagabend vom Nordostdeutschen Fußballverband veröffentlichten vorläufigen Spielplan hervorgeht, startet der Aufsteiger am 3. August mit einem Heimspiel in die Saison. Gegner ist mit dem VfB Krieschow aus Brandenburg der...