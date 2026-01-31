VfB Empor Glauchau verhindert dritte Testspielabsage und besiegt Lok Zwickau mit drei Joker-Toren

Glauchau
Der Fußball-Oberligist hatte am Freitagabend Anlaufprobleme. In der zweiten Halbzeit wurde er dann seiner Favoritenrolle gerecht. Für beide Trainer war es eine wichtige Standortbestimmung.
Mit einem Doppelpack in der Schlussphase hat Phil Mende den Oberliga-Kickern des VfB Empor Glauchau am Freitagabend im Testspiel gegen die Landesklasse-Elf des ESV Lok Zwickau zu einem standesgemäßen Sieg verholfen. Per Abstauber (72.) und mit einem Heber (82.) sorgte der eingewechselte Stürmer für den 5:1-Endstand der Platzherren. Den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.