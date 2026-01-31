MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Randolf Riesen (am Ball) erzielte am Freitagabend für den VfB Empor Glauchau den Ausgleichstreffer gegen Lok Zwickau.
Randolf Riesen (am Ball) erzielte am Freitagabend für den VfB Empor Glauchau den Ausgleichstreffer gegen Lok Zwickau. Bild: Andreas Kretschel
Randolf Riesen (am Ball) erzielte am Freitagabend für den VfB Empor Glauchau den Ausgleichstreffer gegen Lok Zwickau.
Randolf Riesen (am Ball) erzielte am Freitagabend für den VfB Empor Glauchau den Ausgleichstreffer gegen Lok Zwickau. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
VfB Empor Glauchau verhindert dritte Testspielabsage und besiegt Lok Zwickau mit drei Joker-Toren
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball-Oberligist hatte am Freitagabend Anlaufprobleme. In der zweiten Halbzeit wurde er dann seiner Favoritenrolle gerecht. Für beide Trainer war es eine wichtige Standortbestimmung.

Mit einem Doppelpack in der Schlussphase hat Phil Mende den Oberliga-Kickern des VfB Empor Glauchau am Freitagabend im Testspiel gegen die Landesklasse-Elf des ESV Lok Zwickau zu einem standesgemäßen Sieg verholfen. Per Abstauber (72.) und mit einem Heber (82.) sorgte der eingewechselte Stürmer für den 5:1-Endstand der Platzherren. Den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
16:45 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Von der Soccerhalle zurück auf den Fußballplatz?
Vor einer Woche gewann Luis Werrmann (rechts) mit Glauchau auf dem heimischen Kunstrasen das Dreierturnier vor Stahl Riesa und dem TSV Gera. Kann nun auch am Freitagabend der Ball rollen?
Der Fußball-Oberligist musste unter der Woche witterungsbedingt erneut improvisieren. Daher hoffen die Verantwortlichen, dass es am Freitagabend mit dem Testspiel gegen Lok Zwickau klappt.
Monty Gräßler
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
26.01.2026
3 min.
VfB Empor Glauchau gewinnt Dreierturnier vor Riesa und Gera und gibt Personal-Update zu Probespieler
Der Glauchauer Stürmer Lucien Hertel kann in dieser Szene den Riesaer Torwart Christopher Hauswald nicht überwinden.
Der Fußball-Oberligist hat am Sonntag seine Spiele gegen Konkurrenten aus der Sachsen- und der Thüringenliga gewonnen. Für den Trainer hat das Turnier aber nicht nur deshalb seinen Zweck erfüllt.
Monty Gräßler
Mehr Artikel