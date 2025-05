VfB Empor Glauchau vor dem Spiel bei Stahl Riesa: Wie der Tabellenführer der Fußball-Sachsenliga mit der Sperre von Chefcoach Nico Quade umgeht

Der 50-Jährige darf am Samstag zu wiederholten Mal in dieser Saison nicht an der Seitenlinie stehen. Inwieweit sich Co-Trainer Benjamin Brückner umstellt und warum der Gegner keine Angst vor Schlupflöchern zu haben braucht.

Die Spiele gegen Borea Dresden sind für Nico Quade in dieser Saison so etwas wie ein rotes Tuch gewesen. Oder – um etwas buchstäblicher zu sprechen – wie ein roter Karton. Denn sowohl nach dem 3:3 in der Hinrunde als auch nach dem 3:2-Heimsieg vom vergangenen Wochenende sah der Fußballtrainer des derzeitigen Sachsenliga-Tabellenführers VfB... Die Spiele gegen Borea Dresden sind für Nico Quade in dieser Saison so etwas wie ein rotes Tuch gewesen. Oder – um etwas buchstäblicher zu sprechen – wie ein roter Karton. Denn sowohl nach dem 3:3 in der Hinrunde als auch nach dem 3:2-Heimsieg vom vergangenen Wochenende sah der Fußballtrainer des derzeitigen Sachsenliga-Tabellenführers VfB...