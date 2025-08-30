VfB Empor Glauchau: Warum die Niederlage beim SC Freital in die Rubrik „ärgerlich“ gehört

Der Aufsteiger hat in der Fußball-Oberliga mit dem 0:2 seine erste Auswärtsniederlage kassiert. Das lag zwar auch an einem verschossenen Elfmeter. Doch für den Trainer war das nicht der Hauptgrund.

Der VfB Empor Glauchau hat sich im Auswärtsspiel beim SC Freital am Samstag ein Stück weit selbst besiegt. „Wir haben heute verloren, weil wir nicht überzeugt genug von uns selbst waren“, sagte Trainer Nico Quade nach dem 0:2 (0:1) des Oberliga-Aufsteigers beim Tabellensechsten der Vorsaison. Nach zwei Punktspielsiegen in Folge musste... Der VfB Empor Glauchau hat sich im Auswärtsspiel beim SC Freital am Samstag ein Stück weit selbst besiegt. „Wir haben heute verloren, weil wir nicht überzeugt genug von uns selbst waren“, sagte Trainer Nico Quade nach dem 0:2 (0:1) des Oberliga-Aufsteigers beim Tabellensechsten der Vorsaison. Nach zwei Punktspielsiegen in Folge musste...