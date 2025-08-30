Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Raphael Börner (links) vom VfB Empor Glauchau kommt in dieser Szene gegen seinen Freitaler Gegenspieler einen Tick zu spät.
Raphael Börner (links) vom VfB Empor Glauchau kommt in dieser Szene gegen seinen Freitaler Gegenspieler einen Tick zu spät. Bild: Patrick Jahn
Glauchau
VfB Empor Glauchau: Warum die Niederlage beim SC Freital in die Rubrik „ärgerlich“ gehört
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Aufsteiger hat in der Fußball-Oberliga mit dem 0:2 seine erste Auswärtsniederlage kassiert. Das lag zwar auch an einem verschossenen Elfmeter. Doch für den Trainer war das nicht der Hauptgrund.

Der VfB Empor Glauchau hat sich im Auswärtsspiel beim SC Freital am Samstag ein Stück weit selbst besiegt. „Wir haben heute verloren, weil wir nicht überzeugt genug von uns selbst waren“, sagte Trainer Nico Quade nach dem 0:2 (0:1) des Oberliga-Aufsteigers beim Tabellensechsten der Vorsaison. Nach zwei Punktspielsiegen in Folge musste...
