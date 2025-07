VfB Empor Glauchau: Was sich bei den Heimspielen in der Fußball-Oberliga gegenüber der Landesliga ändern wird

Der Aufsteiger hat die Eintrittspreise angepasst und muss sich bei den Anstoßzeiten ein Stück weit nach den Gegnern richten. Neuigkeiten gibt es drei Wochen vor Saisonstart auch zur Parksituation.

Der Countdown läuft beim VfB Empor Glauchau: Knapp drei Wochen vor dem ersten Spiel der Vereinsgeschichte in der Fußball-Oberliga rüstet sich der Verein nicht nur sportlich für die neue Saison. Für die Heimspiele im Sportpark an der Meeraner Straße in Glauchau hat der Aufsteiger jetzt auch verschiedene organisatorische und strukturelle...