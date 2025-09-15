VfB Empor Glauchau: Was zum Trainerwechsel in der zweiten Mannschaft bekannt ist

Glauchau
Nach zwei Spieltagen in der Fußball-Westsachsenliga 2025/26 wurde Michel Seidel freigestellt. Was der geschasste Coach sagt und welcher freie Trainer trotz Besuchs in Glauchau nicht zur Verfügung steht.
Das ging schnell: Schon Mitte September gibt in der Fußball-Westsachsenliga die erste Trainerentlassung. Am Donnerstagabend verkündete der VfB Empor Glauchau, dass mit Michel Seidel der Coach der zweiten Mannschaft freigestellt wurde. Der hatte das Team im Sommer 2024 von Patrick Jahn übernommen, der nach seiner Wahl zum Vereinsvorsitzenden das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.