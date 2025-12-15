VfB Empor Glauchau: Was zur Wintervorbereitung bekannt ist

In der Fußball-Oberliga überwintern die Westsachsen auf Rang zwölf. Wann der Coach das Team zurück auf den Platz bittet und welches Testspiel aktuell geplant ist.

Mit ihrer Leistung vom Sonntag hätten sich die Oberliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau beim VfB Krieschow einen Punkt verdient gehabt, wie selbst der Gegner zu Protokoll gab. Dennoch mussten sie die Rückreise aus Brandenburg im letzten Pflichtspiel des Kalenderjahres nach der 0:1-Niederlage mit leeren Händen antreten. Die anstehende...