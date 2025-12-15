MENÜ
Ausruhen und dann wieder neu angreifen: die Fußballer des VfB Empor Glauchau absolvieren am 15. Februar ihr erstes Pflichtspiel 2026.
Ausruhen und dann wieder neu angreifen: die Fußballer des VfB Empor Glauchau absolvieren am 15. Februar ihr erstes Pflichtspiel 2026. Bild: Symbolbild/Sergey Nivens - stock.adobe.com
Glauchau
VfB Empor Glauchau: Was zur Wintervorbereitung bekannt ist
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Oberliga überwintern die Westsachsen auf Rang zwölf. Wann der Coach das Team zurück auf den Platz bittet und welches Testspiel aktuell geplant ist.

Mit ihrer Leistung vom Sonntag hätten sich die Oberliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau beim VfB Krieschow einen Punkt verdient gehabt, wie selbst der Gegner zu Protokoll gab. Dennoch mussten sie die Rückreise aus Brandenburg im letzten Pflichtspiel des Kalenderjahres nach der 0:1-Niederlage mit leeren Händen antreten. Die anstehende...
