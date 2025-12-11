VfB Empor Glauchau: Welchen Entwicklungsschritt Coach Nico Quade seinem Team vor dem Rückrundenstart beim VfB Krieschow attestiert

Die Westsachsen sind in diesem Kalenderjahr noch einmal gefordert. Doch der Gegner ist gut drauf – vor allem Torjäger Andy Hebler, der Glauchau im August wehtat. Gibt es einen Sonderplan gegen ihn?

15 Punktspiele stecken den Fußballspielern des Oberliga-Aufsteigers VfB Empor Glauchau bereits in den Knochen. Oder anders ausgedrückt: Die Hinrunde ist bereits beendet. Mit 17 Zählern und Platz zwölf unter 16 Teams schlagen sich die Westsachsen wacker und halten gut mit. Am Sonntag steht ab 13 Uhr beim VfB Krieschow (4. Platz/22 Punkte) noch...