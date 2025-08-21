VfB Empor Glauchau: Zehn Fragen und Antworten rund um das Heimspiel der Fußball-Oberliga gegen Einheit Rudolstadt

Glauchau
Das Duell des Aufsteigers mit dem Spitzenreiter steht unter besonderen Vorzeichen. Das liegt nicht nur an der spannenden Konstellation und dem ungewöhnlichen Spieltag, sondern auch am Rahmenprogramm.
Der VfB Empor Glauchau rückt am Samstag in den Blickpunkt der Fußball-Oberliga. Mit dem FC Einheit Rudolstadt gibt 14 Uhr der Spitzenreiter seine Visitenkarte im Sportpark an der Meeraner Straße ab. Die Frage, ob Glauchau nach dem 1:0-Sieg in Plauen nun auch zu Hause erstmals punkten kann, wird auf dem Platz geklärt. Auf zehn Fragen vor dem...
