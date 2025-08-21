Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • VfB Empor Glauchau: Zehn Fragen und Antworten rund um das Heimspiel der Fußball-Oberliga gegen Einheit Rudolstadt

Mit voller Entschlossenheit gehen Kapitän Marcin Sieber (links) und seine Teamkameraden vom VfB Empor Glauchau am Samstag ins zweite Heimspiel der Saison.
Mit voller Entschlossenheit gehen Kapitän Marcin Sieber (links) und seine Teamkameraden vom VfB Empor Glauchau am Samstag ins zweite Heimspiel der Saison. Bild: Andreas Kretschel
Mit voller Entschlossenheit gehen Kapitän Marcin Sieber (links) und seine Teamkameraden vom VfB Empor Glauchau am Samstag ins zweite Heimspiel der Saison.
Mit voller Entschlossenheit gehen Kapitän Marcin Sieber (links) und seine Teamkameraden vom VfB Empor Glauchau am Samstag ins zweite Heimspiel der Saison. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
VfB Empor Glauchau: Zehn Fragen und Antworten rund um das Heimspiel der Fußball-Oberliga gegen Einheit Rudolstadt
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Duell des Aufsteigers mit dem Spitzenreiter steht unter besonderen Vorzeichen. Das liegt nicht nur an der spannenden Konstellation und dem ungewöhnlichen Spieltag, sondern auch am Rahmenprogramm.

Der VfB Empor Glauchau rückt am Samstag in den Blickpunkt der Fußball-Oberliga. Mit dem FC Einheit Rudolstadt gibt 14 Uhr der Spitzenreiter seine Visitenkarte im Sportpark an der Meeraner Straße ab. Die Frage, ob Glauchau nach dem 1:0-Sieg in Plauen nun auch zu Hause erstmals punkten kann, wird auf dem Platz geklärt. Auf zehn Fragen vor dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
16.08.2025
3 min.
VfB Empor Glauchau nimmt wichtige Erkenntnis aus dem torlosen Testspiel bei der U 23 von Dynamo Dresden mit
Der vom FSV Zwickau ausgeliehene Randolf Riesen (am Ball) stand in der Vorwoche beim 1:0-Sieg in Plauen auf Anhieb in der Glauchauer Startelf. Am Samstag bekam er in Dresden die Chance, sich noch besser ins Spielsystem einzufinden.
Der Vergleich in der Landeshauptstadt war für den Fußball-Oberligisten der Schlusspunkt einer straffen Trainingswoche. Dabei kam es in der zweiten Halbzeit auch zu einer Premiere.
Monty Gräßler
14.08.2025
6 min.
Chef des VfB Empor Glauchau: Warum sich die Fans am 23. August auf Jan Hochscheidt und Tomislav Piplica freuen können
Raphael Börner schmiss sich im November 2023 – hier gegen Manuel Schäffler – in jeden Zweikampf. Glauchau verlor das Sachsenpokalspiel gegen Dynamo Dresden, gewann dafür aber viel Reputation und Aufmerksamkeit.
In Plauen feierten die Westsachsen jüngst ihren ersten Sieg in der Fußball-Oberliga. Patrick Jahn blickt auf bisherige Höhepunkte – und das nächste Highlight in der nahen Zukunft.
Torsten Ewers
Mehr Artikel